Замглавы приграничного района Белгородской области, подорвавшийся на мине, умер в больнице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Среди пострадавших при подрыве на мине в Белгородской области был замглавы Краснояружского района Игорь Бородаенко, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, однако ночью он скончался в больнице. Губернатор подчеркнул, что врачи боролись за его жизнь до последнего.

"Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно", – заявил Гладков.

ЧП произошло 13 декабря в Краснояружском районе. Машина с мирными жителями подорвалась на мине в районе хутора Высокого. Сообщалось о трех пострадавших.

У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. Их доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга, он находится в Краснояружской центральной районной больнице.

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