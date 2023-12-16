Два человека пострадали при обстреле села Олешня в Курской области со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинская армия подвергла обстрелу населенный пункт Олешня в Курской области, два мирных жителя пострадали. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии.

"В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина. Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь", – говорится в его телеграм-канале.

Старовойт пообещал, что местные власти помогут отремонтировать поврежденный дом.

Ранее украинские беспилотники атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. По словам губернатора, в селе Крупец было зафиксировано три прилета, в результате которых в восьми домах были повреждены заборы, окна и крыши.

Кроме того, удар пришелся в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там была повреждена компрессорная станция, а в Железногорском районе беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи.



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