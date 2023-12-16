Два человека погибли в результате ракетного удара ВСУ по поселку в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Новая Маячка в Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли два человека. Глава региона Владимир Сальдо рассказал о происшествии в телеграм-канале.

"Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один HIMARS достигло земли и взорвалось во время доставки гуманитарной помощи. Убито два мирных жителя, ранены двое, а также военные, помогавшие с разгрузкой", – говорится в его публикации.

Сальдо сообщил, что на место случившегося прибыли оперативники. Он также отметил, что пострадавшим предоставили профессиональную медпомощь.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что двое сотрудников МЧС погибли при повторном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Еще десять огнеборцев получили различные ранения.



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