В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Мариуполю дальнобойные ракеты

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ВСУ этой ночью выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 0:25 – с северо-запада в направлении населенного пункта Мариуполь: выпущено три дальнобойные ракеты", – указано в сообщении.

Тип ракет и последствия прилета на данный момент не сообщаются. В последний раз украинские силы производили обстрел Мариуполя в мае.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. По словам главы региона, обошлось без пострадавших.

До этого стало известно, что двое сотрудников МЧС погибли при повторном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Еще десять огнеборцев получили различные ранения.

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