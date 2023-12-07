ВСУ обстреляли деревню Елизаветовку под Курском

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по деревне Елизаветовке в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня днем со стороны Украины обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. Насчитали 10 прилетов", – уточнил он.

В результате обстрела повреждения получили два частных дома. Собственникам поврежденных домов местные власти окажут помощь в восстановлении и ремонте.

Ранее под обстрел украинской армии попало село Козинка в Белгородской области. Пострадавших в результате атаки не было. Однако в результате обстрела пострадал один дом.

