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06 декабря, 12:50

Происшествия

ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет", – уточнил он.

Богомаз добавил, что снарядами украинской армии была повреждена кровля производственного помещения. В ходе осмотра территории также обнаружили разрушения хозпостроек.

Сотрудники оперативных и экстренных служб продолжают осмотр объектов населенного пункта.

За сутки с 5 на 6 ноября украинская армия обстреляла территорию Белгородской области три раза. В частности, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – всего было четыре прилета. В результате произошедшего пострадавших не было.

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