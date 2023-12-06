ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет", – уточнил он.

Богомаз добавил, что снарядами украинской армии была повреждена кровля производственного помещения. В ходе осмотра территории также обнаружили разрушения хозпостроек.

Сотрудники оперативных и экстренных служб продолжают осмотр объектов населенного пункта.

За сутки с 5 на 6 ноября украинская армия обстреляла территорию Белгородской области три раза. В частности, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – всего было четыре прилета. В результате произошедшего пострадавших не было.



Украина стала направлять блогеров в зону проведения СВО