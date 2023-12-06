06 декабря, 12:50Происшествия
ВСУ обстреляли поселок Суземка под Брянском
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по населенному пункту Суземка в Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Сегодня ВСУ произвели обстрел поселка Суземка. Пострадавших нет", – уточнил он.
Богомаз добавил, что снарядами украинской армии была повреждена кровля производственного помещения. В ходе осмотра территории также обнаружили разрушения хозпостроек.
Сотрудники оперативных и экстренных служб продолжают осмотр объектов населенного пункта.
За сутки с 5 на 6 ноября украинская армия обстреляла территорию Белгородской области три раза. В частности, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – всего было четыре прилета. В результате произошедшего пострадавших не было.
Украина стала направлять блогеров в зону проведения СВО
Читайте также