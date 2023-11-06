06 ноября, 11:07Происшествия
За сутки ВСУ атаковали три белгородских муниципалитета
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли три удара по территориям Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в Волоконовском районе из миномета обстреляли окраину хутора Старый – всего было четыре прилета. По окраине села Дроновка в Грайворонском городском округе выпустили один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.
В селе Ржевка в Шебекинском городском округе с беспилотника сбросили два взрывных устройства на производственный цех одного из промышленных предприятий. В результате повреждена кровля здания и выбиты окна. Никто не пострадал.
По селу Новая Таволжанка выпустили девять минометных снарядов, по хутору Мухин – еще два. В этих населенных пунктах также обошлось без пострадавших и разрушений.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи. Российским средствам ПВО удалось сбить 13 летевших ракет.
Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки
Читайте также