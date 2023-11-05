ПВО сбила 13 из 15 украинских крылатых ракет, летевших на судостроительный завод в Керчи

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомстве, российским средствам ПВО удалось сбить 13 летевших ракет. Там же уточнили, что одна ракета повредила корабль, находившийся на заводе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. По его информации, никто не пострадал. Часть обломков упала на территорию одного их сухих доков.