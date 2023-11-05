Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:43

Происшествия

ПВО сбила 13 из 15 украинских крылатых ракет, летевших на судостроительный завод в Керчи

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Вооруженные силы Украины нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы в Керчи сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомстве, российским средствам ПВО удалось сбить 13 летевших ракет. Там же уточнили, что одна ракета повредила корабль, находившийся на заводе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. По его информации, никто не пострадал. Часть обломков упала на территорию одного их сухих доков.

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика