04 ноября, 18:21Происшествия
ПВО сработала в районе судостроительного завода в Керчи
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.
По его информации, никто не пострадал. Часть обломков упала на территорию одного их сухих доков.
Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Также на данный момент в Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.
Ранее 4 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Севастополе.
До этого шесть украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО России над Черным морем и Крымом утром 2 ноября. Информации о пострадавших не поступало.
Артиллерия РФ поразила пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР
Читайте также