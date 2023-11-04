ПВО сработала в районе судостроительного завода в Керчи

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО отработала в районе судостроительного завода имени Бутомы в Керчи. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов написал в своем телеграм-канале.

По его информации, никто не пострадал. Часть обломков упала на территорию одного их сухих доков.

Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Также на данный момент в Севастополе отменили воздушную тревогу. Об этом губернатор региона Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее 4 ноября движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Севастополе.

До этого шесть украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО России над Черным морем и Крымом утром 2 ноября. Информации о пострадавших не поступало.

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