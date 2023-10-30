Российские силы ПВО сбили 8 украинских ракет Storm Shadow при попытке атаковать Крым

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны Российской Федерации сбили восемь ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины при попытке атаковать Крым. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"30 октября около 13:00 по московскому времени пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым", – уточнили в ведомстве.

В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале отметил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Он получил ранение голени средней тяжести. Рана не угрожает жизни мужчины. Кроме того, на участке произошло небольшое возгорание травы.

Глава города добавил, что обломки, упавшие на территории школы № 27 на Северной стороне, не нанесли вред детям. В настоящее время в школе каникулы, уроков нет. Однако в учебном учреждении были дети на допзанятиях. После сигнала о воздушной тревоге они спустились в убежище на цокольном этаже.

По словам Развожаева, осколки были обнаружены на приусадебном участке на Пасечной улице. Там произошло возгорание травы, которое быстро ликвидировали. Кроме того, осколки нашли в одном из дворов на улице Мищенко.

В районе Хуторского проезда осколки пробили шифер на крыше дома, также они упали во двор строения, отметил губернатор Севастополя. Помимо этого, обломки летательных аппаратов упали на жилой дом, который находится на Качинском шоссе. Предварительно установлено, что обломки упали и в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова.

Развожаев заявил, что в результате случившегося здания и коммуникации не получили серьезные повреждения. В настоящее время все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

По поручению главы Севастополя, департамент городского хозяйства города совместно с управляющими компаниями начинает подомовой обход. Развожаев призвал граждан доверять только официальной информации и не пренебрегать мерами безопасности при подаче сигнала о воздушной тревоге.

Немногим ранее Развожаев сообщил, что российские военные сбили две воздушные цели над городом. Он добавил, что контроль обстановки осуществляется всеми службами. Также губернатор заявил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки



