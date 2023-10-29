Силы ПВО поразили воздушную цель в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны отработала по воздушной цели в Ростовской области. Она поражена, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что последствий нет, а также попросил сохранять спокойствие.

До этого российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два над территорией Тульской области. Попытку киевского режима совершить теракт беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России предотвратили в ночь на 28 октября.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о двух перехваченных украинских беспилотниках над Курской областью.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, люди не пострадали, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах.

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