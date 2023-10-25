ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 25 октября обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Речь идет о селе Попово-Лежачи и соседнем рабочем поселке Теткино. В первом было зафиксировано 7 прилетов.

"Никто из жителей не пострадал. Повреждения получил легковой автомобиль одного из граждан", – сообщил Старовойт.

В Теткино жертв и разрушений нет. Также ВСУ обстреляли приграничное село Козино Рыльского района. В результате в сельском клубе есть повреждения – выбиты стекла. Никто из жителей не пострадал, указал глава региона.

24 октября ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство в поселке Теткино. В результате пострадал один человек, получивший легкое ранение. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок 22 октября – в населенном пункте частично отключился свет.

Село Козино последний раз подвергалось обстрелу со стороны украинских войск 3 октября, отмечал Старовойт. Никто не пострадал, но была повреждена вышка сотовой связи. А село Попово-Лежачи в предыдущий раз подверглось обстрелу этим летом. Тогда в части домов не было электричества.

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