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26 октября, 16:26

Происшествия

ВСУ обстреляли белгородское село Пороз

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, люди не пострадали, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах. Там посечены фасады, крыши и заборы. Также поврежден один автомобиль. На месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Козинка. Из местных жителей никто не пострадал. Осколки снаряда повредили один частный жилой дом: посечены фасад, крыша и забор.

До этого украинцы обстреляли село Новая Таволжанка. Из людей никто не пострадал, осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и кровля в одном из домов.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы
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