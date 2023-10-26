ВСУ обстреляли белгородское село Пороз

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, люди не пострадали, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах. Там посечены фасады, крыши и заборы. Также поврежден один автомобиль. На месте происшествия работает комиссия по обследованию и оценке ущерба, уточнил Гладков.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли село Козинка. Из местных жителей никто не пострадал. Осколки снаряда повредили один частный жилой дом: посечены фасад, крыша и забор.

До этого украинцы обстреляли село Новая Таволжанка. Из людей никто не пострадал, осколками снаряда выбиты окна, посечены фасад и кровля в одном из домов.

Российские военные заняли стратегическую высоту под Авдеевкой