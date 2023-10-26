ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Курской областью

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Российские системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Сегодня в районе 19:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство в поселке Теткино. В результате пострадал один человек, получивший легкое ранение. До этого Вооруженные силы Украины обстреляли поселок 22 октября – в населенном пункте частично отключился свет.

Село Козино последний раз подвергалось обстрелу со стороны украинских войск 3 октября, отмечал Старовойт. Никто не пострадал, но была повреждена вышка сотовой связи. А село Попово-Лежачи в предыдущий раз подверглось обстрелу этим летом. Тогда в части домов не было электричества.



Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями