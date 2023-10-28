Средства ПВО перехватили 6 БПЛА над Орловской и Тульской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два над территорией Тульской области, сообщили в Минобороны РФ.

Попытку киевского режима совершить теракт беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России предотвратили в ночь на 28 октября.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о двух перехваченных украинских беспилотниках над Курской областью.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли село Пороз Грайворонского горокруга Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, люди не пострадали, при этом зафиксированы повреждения в четырех домах.



МО РФ показало работу БПЛА десантно-штурмового соединения на запорожском направлении