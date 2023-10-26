Силы ПВО РФ за сутки перехватили шесть снарядов HIMARS и GLSDB

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Системы противовоздушной обороны РФ перехватили за минувшие сутки шесть украинских снарядов РСЗО HIMARS и GLSDB. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и GLSDB", – сообщается в публикации.

Кроме того, в оборонном ведомстве также сообщили о ликвидации 27 вражеских беспилотников в районах сел Кременная и Тополевка в ЛНР, Чаплинка и Саги в Херсонской области, Золотая Поляна, Мирное и Инженерное в Запорожье.

Ранее сообщалось, что российские подразделения отбили пять атак украинских войск в районах Курдюмовки, Андреевки, Малоильиновки и Кирово на донецком направлении. Противник при этом потерял более 500 солдат, а также один танк, самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое оружие М119, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

25 октября стало известно, что российские системы ПВО впервые уничтожили две ракеты ATACMS в ходе спецоперации. Помимо этих оперативно-тактических ракет, средства противовоздушной обороны перехватили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей.



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