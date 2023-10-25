Шойгу сообщил об уничтожении 24 самолетов ВСУ за последние пять дней

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины за пять дней. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в ходе беседы с военнослужащими группировки "Восток" в зоне спецоперации.

Российские бойцы рассказали министру об успешном поражении применяемых украинской стороной артиллерийских систем М777.

По их словам, в настоящее время артиллерия ВСУ доставляет много проблем, однако меры по этому вопросу принимаются. В конце встречи глава Минобороны вновь поздравил российских военнослужащих с государственными наградами.

"От души поздравляю. Воюете вы достойно. Я думаю, так будет и дальше", – заключил он.

Во время беседы с российскими военными Шойгу также отметил, что ситуация в зоне СВО говорит о том, что у ВСУ остается все меньше возможностей. Он подчеркнул, что это благодаря исключительной боевой работе военнослужащих ВС России.

Шойгу проверил пункт управления группировки войск "Восток" на южнодонецком направлении