Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения отбили пять атак украинских войск в районах Курдюмовки, Андреевки, Малоильиновки и Кирово на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

Потери противника при этом составили более 500 солдат, а также один танк, самоходная гаубица "Гвоздика", 105-миллиметровое оружие М119, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские системы ПВО впервые уничтожили две ракеты ATACMS в ходе спецоперации. Помимо этого, средства противовоздушной обороны также перехватили зенитную ракету С-200, переделанную для поражения наземных целей.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины за пять дней.

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