Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Находящихся мосту и в зоне досмотра призвали следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.

Кроме того, воздушную тревогу объявили в Севастополе, о чем губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале. Морской и наземный транспорт в городе временно прекратили движение, уточняет дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

Ранее 1 ноября в 11:29 Развожаев уже объявлял воздушную тревогу в Севастополе. Вместе с этим сразу же было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины не назывались.

До этого Развожаев также сообщал об объявлении воздушной тревоги. Это произошло 1 ноября в 06:47. Из-за этого в информационном центре по автомобильным дорогам заявили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту. Через 50 минут воздушную тревогу в Севастополе отменили и автомобильную часть Крымского моста открыли.

ВСУ стягивают силы на херсонском направлении – СМИ