Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Воздушная тревога снова объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Одновременно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Причины не называются, однако уточняется, что это временное ограничение.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее Развожаев уже сообщал об объявлении воздушной тревоги. Это произошло в 06:47 по московскому времени.

Из-за этого в информационном центре по автомобильным дорогам заявили о временном перекрытии движения по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым. Через 50 минут воздушную тревогу в Севастополе отменили и автомобильную часть Крымского моста открыли.

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