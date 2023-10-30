Черноморский флот отбивает атаку БПЛА в районе Севастополя – губернатор

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

На внешнем рейде над акваторией Черного моря, предварительно, Черноморский флот РФ отбивает атаку беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, именно это является причиной громких звуков, которые были слышны в ночь на 30 октября в Севастополе.

Ранее система противовоздушной обороны отработала по воздушной цели в Ростовской области. По словам губернатора региона Василия Голубева, цель была поражена, последствий на земле нет.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма.



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