ПВО РФ сбила 6 беспилотников, пытавшихся атаковать Крым

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО России над Черным морем и Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что один беспилотник был уничтожен над акваторией Черного моря и пять БПЛА были перехвачены над территорией Крыма.

Ранее два беспилотника были сбиты над Брянской и Курской областями. Попытки атаки предпринимались украинской стороной в ночь на 1 ноября. В результате произошедшего пострадавших не было.

До этого две воздушные цели сбили в небе над Севастополем. Обломки сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане. О пострадавших не сообщалось.



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