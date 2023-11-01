ПВО сбила два украинских беспилотника над Брянской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Киевский режим в очередной раз попытался атаковать территорию России с помощью беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА над Брянской и Курской областями. Попытки террористических атак киевского режима были пресечены в течение ночи 1 ноября.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника были сбиты над территорией Курской области 31 октября около 23:30.

До этого два беспилотника были сбиты при попытке пересечь Брянскую область. ПВО ликвидировала воздушные цели в 11:30 и в 13:00 31 октября по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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