Два украинских БПЛА были перехвачены над Курской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два украинских беспилотника были сбиты над территорией Курской области силами ПВО России. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"Тридцать первого октября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Беспилотники были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, добавили в ведомстве.

Ранее два беспилотника были сбиты при попытке пересечь Брянскую область. ПВО ликвидировала воздушные цели в 11:30 и в 13:00 31 октября по московскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

До этого две воздушные цели сбили в небе над Севастополем. Обломки сбитых летательных аппаратов упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на Пасечной улице и в Инкермане. О пострадавших не сообщалось.



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