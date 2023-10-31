31 октября, 12:56Происшествия
ВСУ обстреляли село Дарьино в Курской области
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Украинские боевики подвергли обстрелу село Дарьино в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.
"Со стороны Украины обстреляно село Дарьино Суджанского района. Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены емкости для хранения удобрений", – говорится в его публикации.
Ранее Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по Кореневскому району Курской области. Ударами снарядов в селе Троицком оказалась повреждена водонапорная башня. По информации губернатора, в результате вражеской атаки порядка 300 человек потеряли доступ к водоснабжению.
До этого один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены.
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