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31 октября, 12:56

Происшествия

ВСУ обстреляли село Дарьино в Курской области

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украинские боевики подвергли обстрелу село Дарьино в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Со стороны Украины обстреляно село Дарьино Суджанского района. Пострадавших нет. На территории сельскохозяйственного предприятия повреждены емкости для хранения удобрений", – говорится в его публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли артиллерийский огонь по Кореневскому району Курской области. Ударами снарядов в селе Троицком оказалась повреждена водонапорная башня. По информации губернатора, в результате вражеской атаки порядка 300 человек потеряли доступ к водоснабжению.

До этого один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены.

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