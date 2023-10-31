ВСУ обстреляли село в Стародубском округе Брянской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В результате атаки пострадавших нет. Частично повреждены 3 административных здания, 2 жилых дома, 2 легковых автомобиля и хозпостройки.

"Нарушено энергоснабжение. Оперативные, аварийные и экстренные службы работают на месте", – сказал Богомаз.

Ранее, 5 октября, российские ПВО сбили украинский беспилотник над Стародубским округом. В результате пострадавших и разрушений не было.

До этого по территории округа 25 сентября ВСУ наносили удар из РСЗО "Град". В результате один снаряд попал на территорию фермы – никто не пострадал. Производственное помещение частично повреждено, уничтожено несколько голов крупного рогатого скота, уточнял Богомаз.

В предыдущий раз Украина пыталась атаковать регион в ночь на 25 октября. Сначала над областью средствами ПВО и РЭБ были уничтожены 4 БПЛА, а затем российские военные пресекли новую попытку атаки ВСУ с использованием беспилотников самолетного типа. Пострадавших не было.

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