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31 октября, 11:34

Происшествия

ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли артиллерийский огонь по Кореневскому району Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет", – написал он.

Ударами снарядов в селе Троицком оказалась повреждена водонапорная башня. Порядка 300 человек потеряли доступ к водоснабжению.

Глава региона подчеркнул, что аварийные бригады начнут работу на месте происшествия после стабилизации ситуации.

До этого стало известно, что под обстрел украинской армии попало село Алейниково в Брянской области. Пострадавших при обстреле не было. Повреждения получили три административных здания, два жилых дома, два автомобиля и хозяйственные постройки.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ

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