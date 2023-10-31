31 октября, 11:34Происшествия
ВСУ обстреляли Кореневский район Курской области
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли артиллерийский огонь по Кореневскому району Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Кореневский район обстрелян со стороны Украины. К счастью, пострадавших нет", – написал он.
Ударами снарядов в селе Троицком оказалась повреждена водонапорная башня. Порядка 300 человек потеряли доступ к водоснабжению.
Глава региона подчеркнул, что аварийные бригады начнут работу на месте происшествия после стабилизации ситуации.
До этого стало известно, что под обстрел украинской армии попало село Алейниково в Брянской области. Пострадавших при обстреле не было. Повреждения получили три административных здания, два жилых дома, два автомобиля и хозяйственные постройки.
Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ
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