25 октября, 17:13Происшествия
Три дома в Курской области получили повреждения в результате атаки ВСУ
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Три жилых дома получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
По его словам, повреждены фасады, окна и заборы. Из людей никто не пострадал, собственникам домов окажут помощь в восстановлении.
Также Старовойт отметил, что в деревне перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Газовщики уже работают на месте происшествия, а электрики скоро начнут работы по восстановлению подачи электричества.
Ранее сообщалось, что днем 25 октября ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области. Из жителей никто не пострадал. В одном селе повреждения получил автомобиль, во втором – сельский клуб, у которого выбило стекла.
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