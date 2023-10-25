Три дома в Курской области получили повреждения в результате атаки ВСУ

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Три жилых дома получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в деревне Городище Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждены фасады, окна и заборы. Из людей никто не пострадал, собственникам домов окажут помощь в восстановлении.

Также Старовойт отметил, что в деревне перебит газопровод, нарушено электроснабжение. Газовщики уже работают на месте происшествия, а электрики скоро начнут работы по восстановлению подачи электричества.

Ранее сообщалось, что днем 25 октября ВСУ обстреляли приграничные населенные пункты Глушковского района Курской области. Из жителей никто не пострадал. В одном селе повреждения получил автомобиль, во втором – сельский клуб, у которого выбило стекла.

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