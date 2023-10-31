В ГУР Украины усомнились в эффективности беспилотников Bayraktar TB2 из-за силы ПВО России

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ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями при применении турецких беспилотников Bayraktar TB2 в зоне боевых действий. Об этом заявил полковник Главного управления разведки Минобороны Украины Владимир Валюх.

"Что касается TB2, я не хочу использовать слово "бесполезный", но сложно найти ситуации для их использования", – приводит его слова ТАСС.

Валюх отметил, что ВСУ все еще используют эти беспилотники, но частота их применения значительно изменилась. По его словам, прежде всего это связано с возросшей эффективностью российского ПВО и средств РЭБ.

30 октября силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины при попытке атаковать Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, в результате чего пострадал 57-летний мужчина.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета Вооруженных сил Украины за пять дней.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки