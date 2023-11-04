04 ноября, 09:59Происшествия
ПВО сбила два беспилотника в небе над Курской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Курской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытку атаковать российские объекты зафиксировали около 09:00 по московскому времени. Беспилотники, по информации ведомства, были запущены с украинской стороны.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", – говорится в сообщении.
Между тем губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале призвал местных жителей не приближаться к обломкам БПЛА в случае их обнаружения и сообщать о находках по телефону 112.
До этого беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. Киевский режим предпринял попытку атаки около 07:10 по московскому времени. Воздушную цель ликвидировали силы ПВО.
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