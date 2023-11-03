Минобороны РФ сообщило об атаке украинского БПЛА на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила беспилотный летательный аппарат Украины над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, атака случилась утром 3 ноября примерно в 07:10. Как сказано в сообщении, в приграничном регионе был ликвидирован украинский беспилотник самолетного типа.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отметили в Минобороны РФ.

Ранее ведомство также сообщало, что украинский беспилотник был сбит 2 ноября примерно в 23:45 силами ПВО России над территорией Белгородской области.

Российские ПВО сбили три украинские ракеты над Белгородской областью