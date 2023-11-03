Беспилотник ВСУ был сбит над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинский беспилотник был сбит силами ПВО России над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ в телеграм-канале.

"2 ноября около 23:45 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – указано в сообщении.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области, подчеркнули в ведомстве.

Утром 2 ноября шесть украинских беспилотников были уничтожены силами ПВО России над Черным морем и Крымом. Один беспилотник рухнул в акваторию Черного моря и пять БПЛА были перехвачены над территорией Крыма.

До этого российские силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.

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