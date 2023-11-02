Российские военные нанесли удар по аэродрому в Полтавской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по аэродрому в Полтавской области, заявили в Минобороны России.

"На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 Воздушных сил Украины", – уточнили в ведомстве.

По данным министерства, оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерийские группировки российской армии поразили живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины в 132 районах.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ ликвидировали станцию РЭБ "Буковель" киевского режима рядом с населенным пунктом Янтарное в Херсонской области, а также пункт управления 67-й механизированной бригады армии Украины в районе Серебрянки ДНР.

Российские силы ПВО за минувшие сутки смогли перехватить четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS.

Минобороны РФ уточнило, что российские бойцы уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской стороны в районе населенного пункта Резниковка ДНР и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады киевского режима в районе населенного пункта Верхнекаменское ДНР.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что российская система ПВО ликвидировала в регионе две воздушные цели. Согласно уточненным данным, в результате работы системы противовоздушной обороны не последовало никаких разрушений на земле.

Накануне в Минобороны России заявили, что ВС РФ уничтожили склады боеприпасов 1-й бригады спецназа ВСУ в Харьковской области. Склады располагались в районах населенных пунктов Волчанск и Огурцово.

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