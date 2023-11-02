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02 ноября, 15:44

Происшествия

Система ПВО поразила две воздушные цели в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны поразила две воздушные цели в Ростовской области. Глава региона Василий Голубев рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет", – говорится в его публикации.

О работе системы ПВО в регионе сообщалось днем 2 ноября.

До этого российские средства противовоздушной обороны перехватили четыре украинских беспилотника над Орловской областью и два – над территорией Тульской области. Попытку киевского режима совершить теракт беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России предотвратили в ночь на 28 октября.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки

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