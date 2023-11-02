Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сработала в Ростовской области в 14:17 по московскому времени. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале.

По его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле.

Ранее система ПВО РФ ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что вражеские силы попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.

До этого российские силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.

Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки