02 ноября, 14:56Происшествия
Система ПВО сработала в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система ПВО сработала в Ростовской области в 14:17 по московскому времени. Об этом губернатор региона Василий Голубев написал в своем телеграм-канале.
По его словам, оперативные службы уточняют последствия на земле.
Ранее система ПВО РФ ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что вражеские силы попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.
До этого российские силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.
Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки
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