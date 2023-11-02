Силы ПВО РФ перехватили три противокорабельные ракеты "Нептун"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО РФ перехватила три противокорабельные ракеты "Нептун". Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены: четыре крылатые ракеты Storm Shadow, три противокорабельные ракеты "Нептун", а также восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – говорится в публикации.

Также в ведомстве сообщили об уничтожении 31 беспилотника вблизи сел Очеретоватое и Харьково в Запорожской области, Марьинка, Старомлыновка, Спорное в ДНР и Золотаревка в ЛНР.

По данным Минобороны, с начала проведения СВО противник лишился 14 887 единиц специальной военной автомобильной техники, 13 118 танков и других ББМ, 8 543 дронов, 6 957 орудий полевой артиллерии, 1 175 установок РСЗО, 521 самолета, 441 зенитного ракетного комплекса и 254 вертолетов.

30 октября силы противовоздушной обороны России уничтожили восемь ракет Storm Shadow Вооруженных сил Украины при попытке атаковать Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки от сбитых летательных аппаратов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, в результате чего пострадал 57-летний мужчина.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что зенитные ракетные комплексы российской армии сбили 24 самолета ВСУ за пять дней.



ВС РФ получили зенитные ракетные комплексы