Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения группировки войск "Юг" при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева.

Он добавил, что ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Курдюмовка.

Потери украинских войск составили более 150 солдат, боевая машина реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 105-миллиметровая гаубица М119, а также миномет в районе Верхнекаменского.

Астафьев также сообщил, что российские бойцы при помощи средств противодействия уничтожили 14 украинских беспилотников около Спорного и Веселого, а также 8 снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее сообщалось, что военнослужащие добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" расчетом миномета "Василек" уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром.

До этого стало известно, что на купянском направлении шесть солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

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