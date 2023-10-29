Российские минометчики уничтожили колонну машин ВСУ под Соледаром

Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие добровольческого штурмового корпуса батальона "Скиф" расчетом миномета "Василек" уничтожили автоколонну ВСУ под Соледаром. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на замкомандира минометного взвода с позывным Струна.

Он уточнил, что расчет этого миномета работает на данном участке фронта ежедневно: как днем, так и ночью. Работу орудия корректируют при помощи беспилотника.

Замкомандира добавил, что миномет "Василек" предназначен для поражения живой силы, пехоты и легкой техники противника.

Ранее сообщалось, что на купянском направлении шесть солдат Вооруженных сил Украины сдались в плен бойцам первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

До этого российская группировка войск "Днепр" уничтожила самолет Су-25 с экипажем в Херсонской области. Кроме того, в результате огневого поражения также были уничтожены живая сила противника, гаубица Д-30, 120-милимметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

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