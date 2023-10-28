Российские войска уничтожили украинский Су-25 на херсонском направлении

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Российская группировка войск "Днепр" уничтожила самолет Су-25 с экипажем в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

Сообщается, что в результате огневого поражения в Херсонской области были уничтожены самолет Су-25 с экипажем, живая сила противника, гаубица Д-30, 120-милимметровый минометный расчет и боекомплект к нему.

Также в ведомстве сообщили об уничтожении пункта временной дислокации одного из подразделений ВСУ. На каховском направлении была уничтожена позиция одного из подразделений украинских военных.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во временно подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне сформировалась ситуация, которую можно сравнить с условиями постапокалипсиса. По словам главы региона, в Херсоне остались всего около 40 тысяч жителей.