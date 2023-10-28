ВС РФ отразили четыре атаки украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения группировки войск "Центр" отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Торского, Петровского и Червоной Дибровы на краснолиманском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Савчука.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы военнослужащие ВС РФ вскрыли и подавили порядка 15 расчетов полевой артиллерии противника. Также украинские войска потеряли более 120 солдат, два БМП и самоходную артиллерийскую установку "Акация".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российской армии в течение недели добровольно сдались в плен 54 военных 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, а также 110-й и 115-й бригад теробороны.

До этого в военном ведомстве рассказали, что группировка "Запад" за неделю отразила 47 атак украинских военных на купянском направлении, а также заняла выгодные позиции.

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