Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения ВС РФ отбили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Запад" Сергея Зыбинского.

Он добавил, что истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники ВСУ в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы поразили самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и два минометных расчета возле Синьковки, Петропавловки и Степовой Новоселовки.

Общие потери украинских войск составили до 225 солдат, один танк Т-72, боевая бронированная машина и пикап, отметил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что бойцам добровольческого отряда "Барс-10" удалось взять под контроль опорный пункт украинской армии на запорожском направлении. В нем обнаружили оружие производства США, в том числе пулемет Browning.

До этого российские подразделения отбили пять атак украинских войск в районах Курдюмовки, Андреевки, Малоильиновки и Кирово на донецком направлении. Потери противника при этом составили более 500 солдат.

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