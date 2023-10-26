Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о тяжелом положении из-за наступления российских солдат. Об этом сообщает портал Onet.

В материале указано, что Вооруженные силы России (ВС РФ) перехватывают инициативу на фронте. Тревожная информация исходит с восточного участка, где особенно заметен натиск русских солдат. Воюющие в Красном Лимане рассказали, что так тяжело им там не было с октября 2022 года.

Отмечается, что за все лето украинские военнослужащие не добились никаких существенных результатов. Преимущество в данный момент находится на стороне России, которая значительно увеличила производство боеприпасов и другого вооружения. Соединенные Штаты и другие страны пытаются догнать российский военно-промышленный комплекс, но пока у них это не получается, подчеркивается в материале.

"Подлинная реальность – это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления", – подытожили авторы статьи.

Ранее сообщалось, что бойцы добровольческого отряда "Барс-10" смогли взять под контроль опорный пункт украинской армии на запорожском направлении, в котором обнаружили американское оружие, включая пулемет Browning.

Командир отряда с позывным Сатурн рассказал, что во время штурма укрепрайона в лесополосе произошло боевое столкновение. Российские силы смогли отбить опорный пункт украинской армии. В результате боя противник отступил, уточнил военный.

Российские танки уничтожили пункт ВСУ на артемовском направлении