На службу ВС РФ поступил батальон добровольцев из бывших солдат Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из бывших украинских солдат, поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) "Каскад". Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на командира батальона Андрея Тищенко.

Он добавил, что по окончании учебного процесса военнослужащие батальона примут присягу, после чего отправятся на фронт. По словам Тищенко, бойцы появились в учебном центре около трех недель назад, у всех преобладает боевое настроение.

Командир отметил, что оружие и обмундирование солдатам выдали практически сразу. После получения автоматов были выезды на полигон, где каждый боец смог пристрелять свое оружие.

О создании добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого в Донецкой Народной Республике, состоящего из украинских военнопленных, Андрей Тищенко сообщал в феврале этого года.

Он отмечал, что критериями отбора в батальон являются моральное и физическое состояние, кроме того, каждый доброволец проходит проверку на предмет того, чтобы будущие военнослужащие не совершали военных и уголовных преступлений.

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