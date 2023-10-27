ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции на купянском направлении – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Запад" за неделю отразила 47 атак украинских военных на купянском направлении, а также заняла выгодные позиции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Авиация и артиллерия нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й и 41-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ в районе Ивановки и Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР", – сказано в сообщении.

Более того, ВС РФ смогли ликвидировать четыре склада, где хранилось оружие и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве подчеркнули, что общее число потерь за неделю достигло более 705 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 19 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении общее количество потерь со стороны украинской армии составило более 885 военнослужащих, танк и 4 бронемашины, 17 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. При этом в сообщении сказано, что ВС РФ смогли продвинуться по переднему краю на этом участке.

"Нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное ДНР", – заключили в Минобороны РФ.

Ранее подразделения ВС РФ отбили шесть атак украинских штурмовых групп на купянском направлении. Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский добавил, что истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации, скоплениям вооружения и военной техники ВСУ в районах Степовой Новоселовки и Петропавловки.

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