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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что во временно подконтрольном Вооруженным силам Украины Херсоне сформировалась ситуация, которую можно сравнить с условиями постапокалипсиса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы региона, город опустел. Сальдо уточнил, что там остались всего около 40 тысяч жителей.

"Территория пришла в запустение, заросла сорняками и завалена мусором. Дома ветшают. Большая часть лечебных учреждений закрыта. Врачей, какие оставались, режим заставил перейти работать в призывные комиссии", – подчеркнул он.

Сальдо добавил, что местные жители находятся в страхе перед ВСУ.

До этого американский обозреватель Том Мокайтис заявил, что Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте. Он обратил внимание на разочаровывающие результаты украинского контрнаступления, объяснив их хорошим оснащением российской армии и ее преимуществами в виде авиации, артиллерии и ракет.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены