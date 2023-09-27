В США усомнились в возможности Украины победить в конфликте

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украина вряд ли сможет одержать победу в конфликте. Такое мнение высказал американский обозреватель Том Мокайтис в статье для The Hill.

Автор обратил внимание на разочаровывающие результаты украинского контрнаступления, объяснив их хорошим оснащением российской армии и ее преимуществами в виде авиации, артиллерии и ракет. Это, по его мнению, позволило Вооруженным силам (ВС) РФ давать Киеву отпор и повреждать украинскую инфраструктуру за линией фронта.

"Несмотря на поддержку Запада и военную помощь на миллиарды долларов, оказанную ей США и ее союзниками, Украина до сих пор имеет в распоряжении армию советского образца", – заявил Мокайтис.

Обозреватель подчеркнул, что украинская сторона не сможет "взять верх в конфликте против куда большей нации с намного более значительными богатством, численностью населения и ресурсами". Он считает, что возможными вариантами исхода ситуации могут стать переговоры или заморозка конфликта.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные продолжают активные действия по разгрому ВСУ в зоне спецоперации. По его словам, украинские вооруженные формирования за месяц потеряли более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения.



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