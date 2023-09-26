В МО РФ сообщили об уничтожении более 3 тыс боеприпасов на складе ВСУ под Херсоном

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ударили по складу украинских вооружений и боеприпасов в Херсонской области. Российское министерство обороны рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"25 сентября крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области", – сообщается в публикации.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в результате успешной атаки удалось ликвидировать более трех тысяч тонн вражеских боеприпасов, уничтожено 12 ангаров.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российской армии удалось расширить зону контроля в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на купянском направлении. Он отметил профессионализм и мужество личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад.

Министр также сообщил, что российские войска за сентябрь ликвидировали в ходе спецоперации свыше 17 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. По его информации, также были уничтожены свыше 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger и семь американских боевых машин пехоты Bradley.



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