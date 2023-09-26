ВС РФ за сентябрь уничтожили в ходе СВО более 17 тыс военных ВСУ – Шойгу

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Вооруженные силы (ВС) России за сентябрь уничтожили в ходе спецоперации более 17 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны со ссылкой на главу ведомства Сергея Шойгу.

По его информации, также были уничтожены свыше 2 700 единиц вооружения и военной техники, в том числе два немецких танка Leopard, один английский танк Challenger и семь американских боевых машин пехоты Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и США.

На заседании коллегии министерства он уточнил, что ВСУ несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения в результате эффективного огневого поражения.

Шойгу добавил, что "западные кураторы" Киева, несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов контрнаступления, не отступают от принципа "оружие как путь к миру".

"США и их союзники продолжают вооружать ВСУ, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, на убой", – уточнил он.

По мнению главы Минобороны, подобные действия "подталкивают Украину к самоуничтожению".

Кроме того, Шойгу рассказал, что Российской армии удалось расширить зону контроля в районе населенных пунктов Синьковка и Петропавловка на купянском направлении. Он отметил профессионализм и мужество личного состава 25-й и 138-й мотострелковых бригад.

До этого российское министерство обороны заявило об уничтожении двух танков Leopard на купянском направлении. Вместе с этим средствами контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили САУ Krab, гаубицу Panzerhaubitze 2000, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, противотанковую пушку "Рапира" и два автомобиля.

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