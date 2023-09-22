ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ за минувший день уничтожили два танка Leopard на купянском направлении. Об этом рассказали российском министерстве обороны.

По данным ведомства, потери украинской армии составили до 20 военных, а также три автомобиля.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, две гаубицы "Мста-Б", орудие Д-30, а также противотанковая пушка "Рапира", – говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии на купянском направлении нанесли огневое поражение ВСУ в районах населенных пунктов Артемовска в ЛНР, Синьковка, Берестовое и Ивановка в Харьковской области.

На территории населенного пункта Липцы Харьковской области российская армия уничтожила склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны, уточнили в Минобороны РФ.

Вместе с этим в министерстве рассказали, что системы ПВО за сутки сбили 15 украинских дронов.

Ранее стало известно, что армия РФ нанесла ракетный удар по заводу имени В. А. Малышева в Харькове. Объект производит танки и боевые машины пехоты для Вооруженных сил Украины, заявили СМИ пророссийские подпольщики.

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