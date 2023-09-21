Воздушная тревога объявлена в Киеве и большинстве областей Украины

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Житомирской областях Украины. Кроме того, предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее стало известно, что в ночь на 19 сентября на промышленном складе во Львове после серии взрывов начался пожар. Взрывы в ту ночь также звучали в Одессе, Кривом Роге и Хмельницкой области Украины.

В ночь на 20 сентября в части областей Украины также звучала воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о звуках взрывов в городе Кременчуг.



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